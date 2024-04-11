Игрок «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой дубль в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

27-летний бразилец был признан лучшим игроком прошедшей встречи, оформив дубль.

«Это особенный вечер для меня. У нас еще годы сотрудничества с «Барселоной» по контракту, я планирую выполнить их. Я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь, в «Барсе», на долгие годы!» — цитирует Рафинью журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 30 матчах каталонского клуба во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 16 апреля. Начало — в 22.00 мск.