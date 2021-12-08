«Игра была просто невероятной». Клопп — о победе над «Миланом»
Клопп прокомментировал победу над «Миланом»
03:40
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Миланом» (2:1) в Лиге чемпионов отметил, что гордится своей командой.
«Мы очень хотели хорошо сыграть здесь, что невероятно сложно в столь напряженном графике. Я очень горжусь тем, чего мои ребята добились сегодня. Я многим остался доволен. Игра была просто невероятной», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032691--milan-vs-liverpool/
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