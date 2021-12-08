Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Миланом» (2:1) в Лиге чемпионов отметил, что гордится своей командой.

«Мы очень хотели хорошо сыграть здесь, что невероятно сложно в столь напряженном графике. Я очень горжусь тем, чего мои ребята добились сегодня. Я многим остался доволен. Игра была просто невероятной», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.