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«У нас было все для победы». Консейсау — о поражении от «Атлетико»

03:26
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после поражения от «Атлетико» (1:3) в Лиге чемпионов отметил, что удаление Венделла стало большим ударом для команды.

«Этот матч показвает, что происходило в других наших матчах в группе. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их в ключевые моменты матча. А затем пропустили после углового.

Мы старались, делали все возможное для победы, но удаление Венделла стало большим ударом. В добавленное время мы больше играли сердцем, чем головой, и это объясняет результат этой встречи. Это очень неприятное поражение — в этой игре у нас было все для победы", — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

Порту — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032682--porto-vs-atletico/

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Евгений Козинов все материалы автора

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