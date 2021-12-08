Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после поражения от «Атлетико» (1:3) в Лиге чемпионов отметил, что удаление Венделла стало большим ударом для команды.

«Этот матч показвает, что происходило в других наших матчах в группе. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их в ключевые моменты матча. А затем пропустили после углового.

Мы старались, делали все возможное для победы, но удаление Венделла стало большим ударом. В добавленное время мы больше играли сердцем, чем головой, и это объясняет результат этой встречи. Это очень неприятное поражение — в этой игре у нас было все для победы", — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.