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Облак отметил, что «Атлетико» показал на что способен в игре с «Порту»

03:52
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак после победы над «Порту» (3:1) в Лиге чемпионов отметил, что мадридская команда показала, на что способна.

«Это был потрясающий вечер. Я очень рад победе, рад за команду и болельщиков. Я уверен, что многие люди не верили в нас, но именно в таких матчах мы показываем, какая у нас команда и на что она способна», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

Порту — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032682--porto-vs-atletico/

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Евгений Козинов все материалы автора

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