Облак отметил, что «Атлетико» показал на что способен в игре с «Порту»
03:52
Вратарь «Атлетико» Ян Облак после победы над «Порту» (3:1) в Лиге чемпионов отметил, что мадридская команда показала, на что способна.
«Это был потрясающий вечер. Я очень рад победе, рад за команду и болельщиков. Я уверен, что многие люди не верили в нас, но именно в таких матчах мы показываем, какая у нас команда и на что она способна», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032682--porto-vs-atletico/
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