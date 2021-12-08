Облак отметил, что «Атлетико» показал на что способен в игре с «Порту»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после победы над «Порту» (3:1) в Лиге чемпионов отметил, что мадридская команда показала, на что способна.

«Это был потрясающий вечер. Я очень рад победе, рад за команду и болельщиков. Я уверен, что многие люди не верили в нас, но именно в таких матчах мы показываем, какая у нас команда и на что она способна», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.