Игнашевич будет болеть за "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, что будет болеть за "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Он также предсказал счет в матче - 3:2.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр