Хулиан Альварес первым в истории завоевал требл и выиграл ЧМ за один сезон

«Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов победил «Интер» со счетом 1:0 и оформил требл.

Таким образом, форвард англичан Хулиан Альварес стал первым игроком в истории, кто смог взять требл с клубом и выиграть чемпионат мира со сборной. 23-летний игрок выиграл ЧМ-2022 вместе со сборной Аргентины.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.