Три итальянских клуба проиграли три финала еврокубков в этом сезоне

«Интер» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов-2022/23.

«Нерадзурри» стали третьей итальянской командой, которая проиграла в финале еврокубков в этом сезоне. В Лиге Европы «Рома» не смогла обыграть «Севилью» (1:1, пенальти — 1:4), а в финале Лиги конференций «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» (1:2).

«Интер» в шестой раз принимал участие в финале Лиги чемпионов. Команда 3 раза побеждала и столько же раз проигрывала в матче за трофей.