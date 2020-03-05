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Хендерсон может восстановиться к ответному матчу с «Атлетико»

12:08
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может вернуться в строй к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», сообщает Daily Express.

По информации источника, 29-летний капитан мерсисайдцев успешно восстанавливается от повреждения бедра и может успеть восстановиться к ответной встрече с мадридской командой в ЛЧ. Хендерсон получил повреждение в первом матче против «Атлетико» (0:1).

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в среду, 11 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.

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