Хави — о матче с «ПСЖ»: «Это большой вызов и для меня, и для игроков»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о настрое команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Это большой вызов и ответственность. Болельщики «Барселоны» взволнованны, и мы переживаем важный момент в сезоне. Игроки очень мотивированны. Нас ждет встреча с сильной командой. Это вызов и для меня как тренера, и для игроков, которым нужно показать себя. Возможно, мы уделим больше внимания физическому состоянию игроков, так как в этом матче нам нужно быть на высоте. Мы делаем все возможное. У нас не будет много времени на размышления, все 90 минут мы будем находиться под давлением», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет в среду, 10 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 16-го числа. Сине-гранатовые не проигрывают на протяжении 11 матчей во всех турнирах, беспроигрышная серия парижан длится 27 игр.