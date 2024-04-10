Неизвестные взрывали петарды у отеля «Барселоны» в Париже

Группа неизвестных взрывала петарды у отеля, в котором «Барселона» расположилась перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает sport.es со ссылкой на CLPress.

По информации источника, инцидент случился 10 апреля около 4 часов утра. Сообщается, что злоумышленники пытались помешать сну игроков «Барселоны» перед матчем с «ПСЖ».

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет в Париже 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 16 апреля в «Барселоне».

Победитель этой пары встретится с победителем противостояния «Атлетико» — «Боруссия» Д в полуфинале Лиги чемпионов.