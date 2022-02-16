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Эллиотт стал самым молодым игроком в стартовом составе «Ливерпуля» на матч ЛЧ. Он побил рекорд Трента, сыгравшего со «Спартаком»

Харви Эллиотт стал самым молодым игроком в стартовом составе «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент

Полузащитник Харви Эллиотт вышел в стартовом составе «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

Он стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в стартовом составе в матче Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. На момент матча ему было 18 лет и 318 дней.

Прошлый рекорд принадлежал защитнику Тренту Александру-Арнолду. Он в возрасте 18 лет 354 дней сыграл с первых минут в матче со «Спартаком» в 2017-м (1:1).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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