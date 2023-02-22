Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:21

Гвардиола считает, что Нкунку является игроком мирового класса

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игре нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

«Он является игроком мирового класса. Надеюсь, он сможет восстановиться после тяжелой травмы. Обидно, что ему пришлось пропустить чемпионат мира. Он игрок высшего класса. Надеюсь, он вернется к ответному матчу. Мне всегда нравится играть против лучших игроков топ-клубов», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Нкунку был травмирован во время тренировки в составе сборной Франции перед чемпионатом мира в Катаре.

22 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Лейпцига». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
И больше, и меньше: как изменится система образования в России
Гостиница «МКМ» загорелась в центре Москвы
Шесть человек погибли при пожаре в доме с отелем в Москве
Путин заявил о выходе России на новый цикл развития экономики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камавинга отреагировал на победу «Реала» в матче с «Ливерпулем»
Новости
RSS RSS
Все новости