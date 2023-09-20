Гвардиола назвал Родри лучшим полузащитником в Европе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника команды Родри после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1).

В этой встрече 27-летний испанский футболист отметился голом.

«На данный момент он лучший полузащитник в Европе. Надеюсь, он сможет добиться еще большего прогресса, но он и так выдающийся опорный полузащитник. Нам повезло, что клуб подписал этого игрока. Когда Родри только пришел, он не был таким футболистом. Теперь он один из капитанов, игрок высшего класса», — приводит Goal слова Гвардиолы.

«Ман Сити» набрал 3 очка и вместе с «Лейпцигом» лидирует в группе G. В следующем туре команда Гвардиолы отправится в гости к «Лейпцигу». Матч пройдет 4 октября.