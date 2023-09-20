Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:18

Ямаль стал вторым самым молодым игроком, дебютировавшим в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ламин Ямаль (в центре).
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в 16 лет и 68 дней дебютировал в Лиге чемпионов. Испанец стал вторым самым молодым игроком в истории турнира. Он вышел на замену в матче 1-го тура группового турнира против «Антверпена» (5:0) и был близок к тому, чтобы забил гол.

Самым молодым является Юсуф Мукоко из дортмундской «Боруссии», который впервые сыграл в Лиге чемпионов в 16 лет и 18 дней.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).

&laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo; (1:1). Вратарь Иван Проведель сравнял счет в&nbsp;концовке. «Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»
Ламин Ямаль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
0
Читайте также
Сначала отменили приглашение России — теперь запретили протесты. Разборки перед Азиатскими играми
Хлусевич — об игровом времени в «Спартаке»: «С тренерским штабом нет разногласий»
В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету
Конгрессвумен США призвала Зеленского просить финансирование в костюме
Источник рассказал о проблемах авиации ВСУ из-за российских систем РЭБ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коштинья: «Победа «Порту» над «Шахтером» сомнений не вызывала»

Гвардиола назвал Родри лучшим полузащитником в Европе
Новости
RSS RSS
Все новости