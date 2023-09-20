Ямаль стал вторым самым молодым игроком, дебютировавшим в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в 16 лет и 68 дней дебютировал в Лиге чемпионов. Испанец стал вторым самым молодым игроком в истории турнира. Он вышел на замену в матче 1-го тура группового турнира против «Антверпена» (5:0) и был близок к тому, чтобы забил гол.

Самым молодым является Юсуф Мукоко из дортмундской «Боруссии», который впервые сыграл в Лиге чемпионов в 16 лет и 18 дней.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H. «Антверпен» — последний (0 очков).