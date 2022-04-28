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Гус Хиддинк после полуфинала Лиги чемпионов 2009 года верит в теории заговора в УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк признался, что соменвается в честности УЕФА. Такое мнение у него появилось после полуфинала против «Барселоны» в 2009 году.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» играли в финале годом ранее, когда АПЛ доминировала, поэтому у меня появились теории заговора — УЕФА хочет, чтобы одни и те же команды повторно не выходили в финал Лиги чемпионов", — цитирует FourFourTwo Хиддинка.

Напомним, в 2009 году в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Челси» и вышла в финал благодаря правилу выездного гола.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Челси
Гус Хиддинк
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