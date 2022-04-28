Член правления «Вильярреала» признал, что «Ливерпуль» был намного лучше

Член правления «Вильярреала» Фернандо Роиг-младший прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли против отличной команды, они были намного лучше нас. До первого гола мы достаточно хорошо контролировали игру, искали свои возможности. У нас было два или три контратаки, которые могли принести успех. Надеюсь, что результат, хотя и удобный для «Ливерпуля», не является окончательным», — цитирует пресс-служба УЕФА Роига.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.