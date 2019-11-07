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Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре Лиге чемпионов

02:30
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Жоффре Кондогбья («Валенсия»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Дуглас Коста («Ювентус») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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