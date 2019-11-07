Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре Лиге чемпионов
02:30
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Жоффре Кондогбья («Валенсия»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Дуглас Коста («Ювентус») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Which goal should win this week? ???#GOTW | @NissanFootball— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...