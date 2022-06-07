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Почеттино: «ПСЖ» отчаянно хочет взять ЛЧ. Мы были в шаге от того, чтобы выбить «Реал»

Почеттино рассказал о желании «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о желании команды выиграть Лигу чемпионов.

Французский клуб уступил «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22.

«ПСЖ» отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов. Победа в этом турнире — цель. Нормально, что возникают всякие «штормы», но мы изменили ситуацию. Работа в условиях таких ожиданий, с такой раздевалкой — это постоянное обучение. Мы были в шаге от того, чтобы выбить «Реал», как и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль». Думаю, мы будем искать формулу взаимопонимания, чтобы игроки, тренерский штаб и руководство могли объединиться», — приводит слова Почеттино Catalunya Rаdio.

Ранее сообщалось, что Почеттино может покинуть парижский клуб. 50-летний аргентинец связан контрактом с «ПСЖ» до 30 июня 2023 года, однако сотрудничество с ним прекратят досрочно.

Напомним, под руководством Почеттино «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 82 матчах «ПСЖ» одержал 54 победы, 13 раз сыграл вничью и 15 раз проиграл.

Источник: https://www.ccma.cat/esport3/pochettino-ni-els-meus-fills-ni-la-meva-dona-mhaguessin-deixat-fitxar-pel-barca/noticia/3168458/
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