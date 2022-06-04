Сорокин прокомментировал беспорядки во время финала Лиги чемпионов в Париже

Бывший гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин поделился мнением о беспорядках во время финала турнира в Париже.

«Конечно, когда применяется слезоточивый газ и перцовый спрей — это плохо. Видимо, немного не уследили за количеством фальшивых билетов, для этого должна работать финансовая разведка, это должны работать правоохранительные органы. Но это массовое мероприятие, бывают всякие неожиданности, наверное, не рассчитывали на такое количество людей с неподтвержденными или нечитающимися билетами», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако по решению УЕФА матч был перенесен на «Стад де Франс».

«Дело неблагодарное — сравнивать состоявшийся финал с несостоявшимся, очень сложно, — продолжил Сорокин. — Конечно, мы сделали бы все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций, но как это повернулось бы, никто не знает. Финал — это очень сложно, огромный спрос, пытающиеся попасть на матч любой ценой люди, в том числе с пренебрежением ко всем средствам безопасности».

Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов. Также в УЕФА принесли извинения за качество организации финального матча.