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Сегодня, 13:34

Сорокин прокомментировал беспорядки во время финала Лиги чемпионов в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин поделился мнением о беспорядках во время финала турнира в Париже.

«Конечно, когда применяется слезоточивый газ и перцовый спрей — это плохо. Видимо, немного не уследили за количеством фальшивых билетов, для этого должна работать финансовая разведка, это должны работать правоохранительные органы. Но это массовое мероприятие, бывают всякие неожиданности, наверное, не рассчитывали на такое количество людей с неподтвержденными или нечитающимися билетами», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако по решению УЕФА матч был перенесен на «Стад де Франс».

«Дело неблагодарное — сравнивать состоявшийся финал с несостоявшимся, очень сложно, — продолжил Сорокин. — Конечно, мы сделали бы все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций, но как это повернулось бы, никто не знает. Финал — это очень сложно, огромный спрос, пытающиеся попасть на матч любой ценой люди, в том числе с пренебрежением ко всем средствам безопасности».

Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов. Также в УЕФА принесли извинения за качество организации финального матча.

Источник: https://tass.ru/sport/14822933

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Лига чемпионов УЕФА
Алексей Сорокин (руководитель)
0
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