Главный тренер молодежки «Локо»: «Должны были обыгрывать «Байер»

Главный тренер юношеского «Локомотива» Максим Мишаткин в интервью пресс-службе клуба подвел итоги матча 1-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с «Байером» (2:2).

— Наши игроки должны чувствовать уверенность в своих силах, — сказал Мишаткин. — Если у игрока нет эмоций и характера, из него не получится хорошего футболиста. Мы потеряли очки, считаю, мы должны были обыгрывать «Байер». Мои футболисты показали футбол приличного уровня, хотя и есть некоторые ошибки.

Мы должны были забить хотя бы половину из того, что имели, и из-за этого ребята очень расстроились. С другой стороны, хорошо, что они расстраиваются — хуже было бы, если бы они не переживали. Наша задача — сделать так, чтобы голевые моменты реализовывались на 100 процентов.