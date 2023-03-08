Пиоли об ответном матче с «Тоттенхэмом»: «Нам нужно забивать, чтобы удивить соперника»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о предстоящем ответном матче с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это будет игра личностей и мы должны ее контролировать. «Тоттенхэм» страшен в атаке и с самого начала будет играть интенсивно. Мы должны быть готовы взять контроль над игрой. У нас есть небольшое преимущество, но нам нужно будет забивать, чтобы удивить соперника», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Милан» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.