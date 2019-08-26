Главный тренер «Краснодара» рассказал, кто из недавно травмированных игроков сможет сыграть с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» заявил, что ясность по состоянию Ари наступит во вторник вечером, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Кто из недавно травмированных игроков готов будет выйти на поле?

— По Ари — вечером будет последняя консультация врача и станет понятно, сможет ли он быть на игре. По Мартыновичу — вероятно, сможем рассчитывать на него в следующей игре чемпионата России с «Уралом», но, может, лишь к «Крыльям Советов» уже после перерыва восстановится. Мы надеемся на быстрое восстановление. Состояние Кайо? Он провел несколько матчей за «Краснодар-2», тренируется с нами постоянно. Думаем о возможности его выхода на замену в ближайших матчах или даже в основе. Мы очень надеемся на каждого футболиста, и в нашем случае каждый человек на вес золота.

— Насколько важно забить быстрый гол? И за сколько минут это необходимо сделать, как вам бы хотелось?

— Лично мое мнение — если мы поведем в первом тайме, то это будет хорошим залогом. Забитый мяч в первой половине может перенести эмоции на второй тайм, дать посыл, для того, чтобы все уравновесить. Если вы заметили, игра с «Олимпиакосом» сложилась в последние 12 минут. Он забил свой первый гол в первом тайме. Все может перевернуться, мы можем все изменить. Все футболисты готовы к этому, в том числе наш тренерский штаб. Мы готовы постараться сделать чудо. (Екатерина Потапова)

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится в столице Кубани 27 августа, начало игры — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Олимпиакос»

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