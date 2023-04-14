Тухель — об ответной игре с «Сити»: «В футболе нет ничего невозможного. «Бавария» хочет взять реванш»
Тухель заявил о желании «Баварии» взять реванш у «Манчестер Сити» в ответном матче ЛЧ
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил о желании взять реванш у «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой англичан 3:0.
«Нужно сохранять концентрацию. Это может показаться невыполнимой задачей, но в футболе почти нет ничего невозможного. У меня такое чувство, что мы полны сил перед ответным матчем и хотим взять реванш. Мы хорошо тренировались, теперь нам нужен хороший результат завтра против «Хоффенхайма»», — приводит слова Тухеля Twitter «Баварии».
Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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