Гладилин заявил, что Кварацхелия перестал быть для соперников загадкой

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1).

«Его уже изучили, его финты влево и уход вправо уже всем стали понятны. Он был загадкой, но сейчас не предоставляет нестандартных решений. Нужно, чтобы у него была подмога, одному ему сложно все это делать», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Ответный матч между «Наполи» и «Миланом» пройдет в Неаполе 18 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.