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Френки де Йонг: «Несмотря на игру «Наполи» в чемпионате Италии, они хорошо выступают в Лиге чемпионов»

16:19
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

— «Наполи» — отличная команда с качественными игроками, — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА. — Несмотря на то, что они идут ниже ожиданий в чемпионате Италии, они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Посмотрите на матчи против «Ливерпуля».

В плей-офф больше напряжения, меньше различий в качестве, и это намного более захватывающе для зрителей.

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