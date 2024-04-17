Де Йонг: «Отдали все силы, но в итоге из этих усилий ничего не получилось»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы отдали все силы, но в итоге из этих усилий ничего не получилось. Это большой удар, так как мы были абсолютно убеждены в том, что сможем пройти дальше. Мы сражались после красной карточки, но результата это не принесло. Иного выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне, тут нет», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».