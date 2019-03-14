Филиппе Коутинью: "Мои последние игры были недостаточно хороши"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью признает, что его игра в последнее время не очень эффективна. В последнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (5:1) бразилец отметился голом.

– Мои последние выступления были недостаточно хороши, – цитирует Marca Коутинью. – Я знаю, что мне нужно продолжать расти. Я стараюсь все время повышать уровень своей игры, максимально приносить результат. Но я рад, что нам удалось победить "Лион" и пройти в следующий раунд. Теперь мы должны сосредоточиться на ближайшем матче.