Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2). После игры ему вручили памятный приз.

22-летний бразилец отыграл всю встречу. В первом тайме он оформил дубль, а во втором — сделал голевую передачу и получил желтую карточку.

«У него были решающие эпизоды в атаке, перевернувшие ход встречи при счете 2:0. Он сам забил два мяча, ассистировал партнерам, заработал штрафной, после которого забил Эдер Милитао. Модрич тоже провел потрясающий матч», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.