Фаулер считает, что "Атлетико" может выиграть Лигу чемпионов

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Робби Фаулер предположил, кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2019/20. Действующим победителем турнира является "Ливерпуль".

– Моя карьера эксперта так и не началась, но если я предложу достойную ставку в этом сезоне, то это будет в Лиге чемпионов, – цитирует Mirror Фаулера. – "Ливерпуль", конечно, знает, как добраться до финала, как и "Реал".

"Манчестер Сити" отчаянно хотят поднять кубок над головой. Надеюсь, что Гвардьола будет предоставлять отдых своим игрокам в АПЛ. "Барселона" попробует исправиться за "Энфилд".

"Но у меня есть неожиданный выбор – "Атлетико" Мадрид. Правда, они продали Родри в "Манчестер Сити" и Антуана Гризманна в "Барселону". Зато подписали контракты с Феликсом, Льоренте, Эрмосо и Триппьером. Их тренер, Диего Симеоне, знает, как побеждать.