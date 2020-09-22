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«Эта игра будет иметь для клуба историческое значение». Бышовец — о матче «Краснодара» с ПАОК

05:03

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» может победить ПАОК? в отборочном раунде Лиги чемпионов. По его мнению, победа над «Химками» дала краснодарцам определенный заряд уверенности.

— В этом сезоне «Краснодар» подходит к Лиге чемпионов в оптимальном составе, без тяжелых травм у лидеров, которые были в прошлом году, — цитируют «Известия» Бышовца. — Матч с «Химками», хоть и не имеет принципиального значения из-за слабости соперника, дал «Краснодару» определенный заряд уверенности, который должен ему помочь в предстоящей игре с ПАОКом. Она будет иметь для клуба историческое значение.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1063537/aleksei-fomin/chelovek-paok-smozhet-li-krasnodar-odolet-grekov-v-lige-chempionov

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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