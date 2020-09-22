Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» может победить ПАОК? в отборочном раунде Лиги чемпионов. По его мнению, победа над «Химками» дала краснодарцам определенный заряд уверенности.

— В этом сезоне «Краснодар» подходит к Лиге чемпионов в оптимальном составе, без тяжелых травм у лидеров, которые были в прошлом году, — цитируют «Известия» Бышовца. — Матч с «Химками», хоть и не имеет принципиального значения из-за слабости соперника, дал «Краснодару» определенный заряд уверенности, который должен ему помочь в предстоящей игре с ПАОКом. Она будет иметь для клуба историческое значение.