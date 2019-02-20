Эрнесто Вальверде: "Выездные 0:0 - опасный результат для первого матча"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после ничьей против "Лиона" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что каталонцы играли хорошо. Также он считает нулевую ничью опасным результатом.

- Я чувствую, что мы играли хорошо, - цитирует официальный сайт УЕФА Вальверде. - Мы были заряжены. Думаю, мы заслужили лучший результат и сделали достаточно, чтобы победить. Но это был не наш вечер. Мы всегда сильно играем дома, но нельзя отрицать, что выездные 0:0 - опасный результат для первого матча.