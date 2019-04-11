Эрнесто Вальверде: "Матч с "МЮ" был очень упорным и интересным"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Месси получил болезненный удар по лицу, и завтра ему предстоит тщательный медицинский осмотр. Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Порой мы владели инициативой, но "Юнайтед" здорово прессинговал, и с этим сложно было справиться.

Ответная игра состоится 16 апреля.

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