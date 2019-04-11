Эрнесто Вальверде: "Матч с "МЮ" был очень упорным и интересным"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Месси получил болезненный удар по лицу, и завтра ему предстоит тщательный медицинский осмотр. Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Порой мы владели инициативой, но "Юнайтед" здорово прессинговал, и с этим сложно было справиться.
Ответная игра состоится 16 апреля.
Все о Лиге чемпионов - здесь.
Опрос
Кто из четвертьфиналистов фаворит Лиги чемпионов-2018/19?
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027152/?iv=true
Загрузка...