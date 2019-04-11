01:26 | Футбол — Лига чемпионов

Эрнесто Вальверде: "Матч с "МЮ" был очень упорным и интересным"

0
Обсудить

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Месси получил болезненный удар по лицу, и завтра ему предстоит тщательный медицинский осмотр. Матч получился очень упорным и непростым, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Порой мы владели инициативой, но "Юнайтед" здорово прессинговал, и с этим сложно было справиться.

Ответная игра состоится 16 апреля.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Манчестер Юнайтед - Барселона

 

Опрос

Кто из четвертьфиналистов фаворит Лиги чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027152/?iv=true

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ