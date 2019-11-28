Эрик тен Хаг: «Тактически «Аякс» сыграл почти идеально»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг после победы над «Лиллем» в матче Лиги чемпионов (2:0) отметил, что доволен результатом. По его мнениню, команда сыграла почти идеально.

— Больше всего меня радует результат, — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Мы относительно неплохо оборонялись, но все-таки позволили сопернику использовать свободные зоны и создать слишком много моментов. В этом отношении нам необходимо прибавлять. В остальном это была полностью заслуженная победа. Мы забили два прекрасных гола, могли забивать еще. Итоговый результат отражает соотношение сил, хотя у «Лилля» тоже были моменты. Но на таком уровне это нормально. Тактически мы сыграли почти идеально.

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