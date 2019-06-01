Эрик Дайер: "Тоттенхэм" заслужил этот финал"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля"​ отметил, что его команде поможет сплоченность. По его мнению, "шпоры" заслужили этот финал.

– Это значит для нас все, – цитирует пресс-служба УЕФА Дайера. – В течение этих пяти лет, что здесь с нами работает нынешний тренер, состав команды остается достаточно стабильным. Мы вместе пережили эти годы и заслужили то, что сейчас с нами происходит. Заслужили эту игру. Сейчас важно быть максимально готовыми к матчу, забыть обо всех возможных проблемах, оставаться преданными своему делу. А главное – поддерживать друг друга, оставаться сплоченным коллективом и всем вместе постараться выиграть.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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