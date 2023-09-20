Энрике: «Мне понравилось практически все в матче с «Боруссией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мне понравилось практически все: накал с самого начала матча, скорость и контроль матча на протяжении 75 минут. Мы все счастливы. Для меня это почти идеальный вечер. У них не было возможности атаковать. Дортмунд — физически сильная команда, которая хорошо защищается. Но в первом тайме у нас было несколько моментов, когда мы почти смогли забить.

Это первый тур, победа была жизненно важна, но она не дает нам никаких надежд на будущее. Самое главное — выиграть как можно больше, и мы поедем в Ньюкасл, чтобы опять сыграть в свою игру», — цитирует L'Equipe Энрике.

Парижская команда набрала 3 очка и возглавила группу F. «Боруссия» идет на последней строчке — 0 очков.