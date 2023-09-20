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Вики: «Янг Бойз» показал хорошую и мужественную игру, как я и требовал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Янг Бойз» Рафаэль Вики прокомментировал поражение от «Лейпцига» (1:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Атмосфера снова была фантастической. Болельщики помогли нам вернуться в игру, когда мы оказались в роли догоняющих. Мне кажется, что моя команда показала хорошую и мужественную игру, как я и требовал», — цитирует пресс-служба УЕФА Вики.

«Лейпциг» делит с «Манчестер Сити» первое место в группе G (по 3 очка).

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039191--young-boys-vs-leipzig/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Янг Бойз
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