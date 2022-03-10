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Сегодня, 08:27

Жулиу Сезар раскритиковал Доннарумму за игру в матче с «Реалом»

Виктория Кравченко

Бывший голкипер «Интера» и сборной Бразилии Жулиу Сезар оценил игру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Доннарумма развернулся с мячом в сторону собственных ворот, это то, что мы с детства учим не делать. Когда вы получаете пас назад, вы всегда должны перемещать мяч подальше от своих ворот. Он рисковал собственными воротами», — цитирует Сезара Sky Italia.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)

Жулиу Сезар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
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