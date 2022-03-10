Жулиу Сезар раскритиковал Доннарумму за игру в матче с «Реалом»

Бывший голкипер «Интера» и сборной Бразилии Жулиу Сезар оценил игру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Доннарумма развернулся с мячом в сторону собственных ворот, это то, что мы с детства учим не делать. Когда вы получаете пас назад, вы всегда должны перемещать мяч подальше от своих ворот. Он рисковал собственными воротами», — цитирует Сезара Sky Italia.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.