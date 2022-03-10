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Сегодня, 06:18

«Что должно произойти, то произойдет». Почеттино — о возможном увольнении из «ПСЖ»

Почеттино прокомментировал возможное увольнение из «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что не боится отставки.

«Нам нужно сохранять спокойствие в этот момент. Что должно произойти, то произойдет. Мы боролись за победу, но проиграли. Теперь нам нужно оправиться от такого тяжелого удара», — цитирует AS Почеттино.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
0
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