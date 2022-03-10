Почеттино прокомментировал возможное увольнение из «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что не боится отставки.

«Нам нужно сохранять спокойствие в этот момент. Что должно произойти, то произойдет. Мы боролись за победу, но проиграли. Теперь нам нужно оправиться от такого тяжелого удара», — цитирует AS Почеттино.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.