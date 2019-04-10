Джордан Хендерсон: "В целом мы довольны итогом матча с "Порту"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон - о матче с "Порту" (2:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы хотели резво начать второй тайм и забить еще гол или два, но не вышло. Почти ничего не создали после перерыва, сбились в предсказуемую игру. Конечно, могло быть куда лучше, однако в целом мы должны быть довольны, - цитирует футблиста официальный сайт УЕФА. - "Порту" - хорошая команда, там собраны футболисты высокого уровня. Согласитесь, они сегодня порой опасно атаковали, создали несколько возможностей для взятия наших ворот. В общем, 2:0 - хороший счет для нас.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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