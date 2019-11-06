Джеймс Милнер: «В Лиге чемпионов простых матчей не бывает»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после победы над «Генком» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:1) признался, что доволен результатом.

— Считаю, порой мы играли неплохо, — цитирует пресс-служба УЕФА Милнера. — Ребята старались изо всех сил, держали высокий темп. Мы могли выиграть крупнее, но надо отдать должное сопернику. Они действовали здорово, так что результатом я доволен.

«Стандарты» всегда таят в себе опасность. В нашем составе было сразу шесть перестановок, и в таких условиях непросто придерживаться своего стиля. Над этим и будем работать. В Лиге чемпионов простых матчей не бывает. Да, банальные слова, но ведь это правда! Нам осталось довершить начатое, но у нас есть все шансы на выход из группы.

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