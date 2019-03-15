Джеймс Милнер – о жеребьевке ЛЧ: "Не хочу играть с командами из Англии"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что хотел бы избежать встречи с другой английской командой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

– Четыре команды в 1/4 финала – это замечательно для Англии, – приводит слова Милнера BBC. – Если честно, я не хочу играть с кем-либо из других английских команд. Мы хотим продвинуться как можно дальше в этом соревновании.



В предыдущие годы нас никогда не покидала уверенность, что премьер-лига – лучшая лига в мире. Тем не менее, будучи топ-лигой, мы давно не имели такого большого представительства на этой стадии в Лиге Чемпионов.



Люди считают "Порту" и "Аякс" подходящими вариантами, но они молоды и буквально летают по полю. Они заслуженно здесь, и мы знаем, что это тяжелые соперники.

Кроме "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги чемпионов вышел "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Порту", "Аякс" и "Барселона". Жеребьевка пройдет сегодня, 15 марта. Начало – в 14.00 по московскому времени.