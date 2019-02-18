Джердан Шачири: "Возможно, "Бавария" - лучший клуб мира"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири накануне матча с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов высказался в адрес бывшего клуба. Футболист выступал за мюнхенский клуб с февраля 2012 года по январь 2015.

- Я люблю Бундеслигу и все еще слежу за ней, - приводит Sport1 слова Шачири. - Я не могу исключить, что в будущем снова буду играть там. Это было бы здорово. Но в настоящее время я играю в "Ливерпуле", чувствую себя здесь очень комфортно и имеет долгосрочный контракт. Я бы назвал "Баварию" фаворитом в этом матче. Они, наверное, лучший клуб в мире на протяжении уже многих лет. Они всегда играют за трофеи. "Ливерпуль" - это лучший способ добраться туда, где уже находятся "Бавария".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария

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