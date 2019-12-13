Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о возможной встрече с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

— Встреча с «Реалом» всегда доставляет удовольствие, — цитирует Буффона Tuttosport. - Я уважаю их историю и игроков.

Несмотря на то, как наша встреча в Мадриде закончилась в прошлый раз (в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 Буффон был удален на 93-й минуте, а «Реал» забил пенальти, который вывел их в полуфинал, — прим. «СЭ»), я смотрю на эту игру с позитивным настроем. Это был пример решимости и силы.