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Джанлуиджи Буффон — о возможном сопернике в плей-офф: «Встреча с «Реалом» всегда доставляет удовольствие»

13:19
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о возможной встрече с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

— Встреча с «Реалом» всегда доставляет удовольствие, — цитирует Буффона Tuttosport. - Я уважаю их историю и игроков.

Несмотря на то, как наша встреча в Мадриде закончилась в прошлый раз (в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 Буффон был удален на 93-й минуте, а «Реал» забил пенальти, который вывел их в полуфинал, — прим. «СЭ»), я смотрю на эту игру с позитивным настроем. Это был пример решимости и силы.

Так что в этом случае две фантастические команды встретятся снова.

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