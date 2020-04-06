Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Чугайнов в интервью клубной пресс-службе в честь 50-летия вспомнил о драматичном противостоянии железнодорожников с «Тиролем» в квалификации Лиги чемпионов-2001/02.

Тогда в третьем отборочном раунде турнира «Локомотив» дома обыграл австрийцев со счетом 3:1, а потом в гостях — 1:0. Однако во во второй игре случился спорный эпизод — главный арбитр встречи показал желтую карточку Владимиру Маминову вместо Руслана Пименова, уже имевшему предупреждение. Комитет УЕФА удовлетворил протест «Тироля», решив, что судья ошибся. Итоги матча аннулировали, переигровку назначили на 8 сентября, дисквалифицировав при этом Пименова. Железнодорожники уступили со счетом 0:1, но победили в противостоянии.

— Наверное, я меньше остальных игроков удивился, — сказал Чугайнов.- Оставался тогда, после победы на выезде (1:0), на допинг-контроль. И мне один человек сказал (не буду говорить — кто): «Вы сюда еще вернетесь». Думаю, там все запланировано было. Помните же, когда судья дал желтую вместо Пименова Маминову? Ему помощник показывал: мол, ты не тому карточку даешь. А он в ответ: все под контролем. Ну вот...

Это даже не Грэм Полл, который нашей сборной в Словении в 2001-м пенальти ни за что дал на последней минуте. Тот хоть честно потом признал — да, ошибся.