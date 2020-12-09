Дракслер высказался против расизма после скандала в матче «ПСЖ»
10:12
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер опубликовал заявление в своем Instagram. Ранее матч парижан против «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов был прерван из-за расистского скандала.
«Скажите нет расизму», — говорится в сообщении.
Резервный арбитр матча румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». «ПСЖ» и «Истанбул» отказались продолжать встречу, пока арбитра не заменят. Команды покинули поле в знак протеста.
Сегодня матч будет доигран с новой бригадой арбитров с 13-й минуты. Начало доигровки — в 20.55 по московскому времени.
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