Дракслер высказался против расизма после скандала в матче «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер опубликовал заявление в своем Instagram. Ранее матч парижан против «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов был прерван из-за расистского скандала.

«Скажите нет расизму», — говорится в сообщении.

Резервный арбитр матча румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». «ПСЖ» и «Истанбул» отказались продолжать встречу, пока арбитра не заменят. Команды покинули поле в знак протеста.

Сегодня матч будет доигран с новой бригадой арбитров с 13-й минуты. Начало доигровки — в 20.55 по московскому времени.