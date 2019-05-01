Игрок "Аякса" Донни ван де Бек прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Амстердамцы победили 1:0, ван де Бек стал автором единственного мяча.

- Первые 30 минут мы провели очень хорошо. После этого "Тоттенхэм" сменил тактику, и у нас возникли проблемы, - цитирует BBC ван де Бека. - 1:0 - это нормально, на следующей неделе мы должны будем завершить начатое.

В начале было все хорошо, но потом мы показали не тот футбол, на который способны. Нам нужно создать план на следующую неделю. Нужно оставаться спокойными. Не знаю, что они покажут в следующей игре. Мы можем быть лучше.