Дисаси: «Монако» очень хочет участвовать в Лиге чемпионов в этом сезоне»

Защитник «Монако» Аксель Дисаси перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ отметил, что монегаски хотят выступать в главном еврокубке.

«Прошлый сезон был для нас новым. Мы были молодой командой, и для большинства игроков это был первый раз, когда мы играли на таком уровне. Несмотря на вылет, мы должны опираться на тот опыт, который дал нам огромный прогресс, и мы очень хотим участвовать в лучшем европейском турнире в этом году! Мы должны сосредоточиться только на себе и выложиться на полную, чтобы пройти. Об ответном матче мы пока не думаем, нам предстоит играть матчи один за другим», — цитирует пресс-служба клуба Дисаси.

Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» во вторник, 2 августа. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.