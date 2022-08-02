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Сегодня, 04:54

Бенитес поделился ожиданиями от матча с «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер ПСВ Вальтер Бенитес поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Монако». Этим летом 29-летний аргентинец перебрался в голландский клуб из «Ниццы».

«Я смог хорошо интегрироваться в ПСВ благодаря товарищам по команде и тренеру. Чувствую себя хорошо. Я часто играл против «Монако». Это хорошая команда, в которой много сильных игроков», — цитирует NOS Бенитеса.

Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» во вторник, 2 августа. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.

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