Бенитес поделился ожиданиями от матча с «Монако»

Голкипер ПСВ Вальтер Бенитес поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Монако». Этим летом 29-летний аргентинец перебрался в голландский клуб из «Ниццы».

«Я смог хорошо интегрироваться в ПСВ благодаря товарищам по команде и тренеру. Чувствую себя хорошо. Я часто играл против «Монако». Это хорошая команда, в которой много сильных игроков», — цитирует NOS Бенитеса.

Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» во вторник, 2 августа. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.