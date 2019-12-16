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Директор «Атлетико»: «Можно признать, что сейчас «Ливерпуль» — фаворит»

16:36
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Директор «Атлетико» Клементе Виллаверде оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанской команде предстоит сыграть против «Ливерпуля».

— Посмотрим, в каком состоянии подойдут команды к матчу через пару месяцев, — приводит слова Виллаверде официальный сайт УЕФА. — Уверен, что «Атлетико» еще прибавит, так что расклад сил будет совсем другой.

Наверное, можно признать, что сейчас «Ливерпуль» — фаворит. Но в Лиге чемпионов легких соперников и не бывает.

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