Директор «Атлетико» Клементе Виллаверде оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанской команде предстоит сыграть против «Ливерпуля».

— Посмотрим, в каком состоянии подойдут команды к матчу через пару месяцев, — приводит слова Виллаверде официальный сайт УЕФА. — Уверен, что «Атлетико» еще прибавит, так что расклад сил будет совсем другой.

Наверное, можно признать, что сейчас «Ливерпуль» — фаворит. Но в Лиге чемпионов легких соперников и не бывает.

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