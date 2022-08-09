«Динамо» Загреб вышло в финал квалификации Лиги чемпионов
«Динамо Загреб дома обыграл «Лудогорец» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 4:2.
Болгарский клуб заканчивал встречу ввосьмером из-за трех удалений.
Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватского клуба.
В финале квалификации ЛЧ «Динамо» сыграет с «Буде-Глимтом».
«Рейнджерс» дома разгромил «Юнион» — 3:0. В первом матче бельгийцы одержали победу — 2:0.
В следующем матче квалификации шотландцы сыграют с победителем пары «Монако» — ПСВ.
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