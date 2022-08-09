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Сегодня, 23:45

«Динамо» Загреб вышло в финал квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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«Динамо Загреб дома обыграл «Лудогорец» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 4:2.

Болгарский клуб заканчивал встречу ввосьмером из-за трех удалений.

Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватского клуба.

В финале квалификации ЛЧ «Динамо» сыграет с «Буде-Глимтом».

«Рейнджерс» дома разгромил «Юнион» — 3:0. В первом матче бельгийцы одержали победу — 2:0.

В следующем матче квалификации шотландцы сыграют с победителем пары «Монако» — ПСВ.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 21:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
4:2
Лудогорец
Голы
Дрмич, 12 (1:0), Оршич, 27 (2:0), Оршич, 44 (3:0), Десподов, 45 (3:1), Десподов, 49 (3:2), Петкович, 87 (4:2)
Динамо З
Ливакович Любичич Перич Шутало Ристовски (Мохаррами, 46) Батурина (Иванушец, 46) Мишич (Гояк, 46) Адеми Оршич Дрмич (Петкович, 71) Шпикич (Менало, 90)
Лудогорец
Слуга Недялков Са (Йорданов, 46) Вердон Сисинью (Карничник, 46) Кафумана (Делев, 46) Петровски Янков Десподов (Jorginho, 85) Thiago (Matias Tissera, 66) Rick
Предупреждения
Мишич 21’, Ристовски 21’, Перич 66’, Мохаррами 70’  -  Янков 10’, Rick 45’
Удаления
Янков 17’ (вторая ж.к), Rick 72’ (вторая ж.к), Карничник 86’
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 21:45. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
3:0
Юнион
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Лудогорец
ФК Рейнджерс
0
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